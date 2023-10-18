أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "مجوعة الشهيدين ابراهيم حبيب الدبق وعلي عدنان شقير في المقاومة الإسلامية هاجمت ظهر هذا ‏اليوم الأربعاء 18-10-2023 مواقع جل العلام وثكنة زرعيت وموقع البحري الواقع مقابل رأس ‏الناقورة بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا مواقع جل العلام وثكنة "زرعيت" وموقع البحري الواقع مقابل رأس ‏الناقورة بالصواريخ الموجّهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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