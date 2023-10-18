إعلام إسرائيلي: الحكومة سمحت لغالانت بإخلاء المستوطنات التي تبعد مسافة 5 كم عن الحدود اللبنانية إذا دعت الحاجة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الحكومة سمحت لوزير الدفاع يواف غالانت بإخلاء المستوطنات التي تبعد مسافة 5 كم عن الحدود اللبنانية إذا دعت الحاجة.

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