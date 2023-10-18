يشهد محيط السفارة الأميركية في منطقة عوكر احتجاجات غاضبة تنديدًا بالقصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني وسط غزّة، والقوى الأمنية تطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات بمحيط سفارة أميركا في عوكر تنديدًا بقصف مستشفى المعمداني والقوى الأمنية تطلق القنابل المسيلة للدموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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