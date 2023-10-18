بو حبيب من جدة: استمرار العدوان على غزة يمكن أن يشعل نيرانا قد تلتهم المنطقة بأكملها

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، في كلمة له خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدّة، على ضرورة "توقف الإستفزازات الإسرائيلية على حدودنا الجنوبية كما يجب أن ينتهي العدوان على غزة".

وشدد بو حبيب، أن "على المجتمع الدولي اليوم مسؤولية كبرى، أن يوقف المعايير المزدوجة والدعم الأعمى للمحتل. إن الحصار المفروض على غزة، والذي يؤثر على أكثر من مليوني فلسطيني، يشكل جريمة صارخة ضد الإنسانية".

وأشار الى أن "لبنان، هذا البلد المحب للسلام، يوجه تحذيرا صارخا اليوم: استمرار العدوان على غزة يمكن أن يشعل نيرانا قد تلتهم المنطقة بأكملها".

وكان الوزير بوحبيب أجرى سلسلة مشاورات وإجتماعات تشاورية مع وزراء خارجية دول: فلسطين، العراق، الامارات العربية المتحدة، تونس، البحرين، الكويت، باكستان وأندونيسيا.