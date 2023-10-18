فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على تسع شخصيات وكيان واحد في السودان وتركيا والجزائر وقطر وغزة والضفة الغربية على علاقة بالشبكة المالية التابعة لحركة "حماس".

كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الأميركية فرضت عقوبات تستهدف أفرادًا على صلة بـ"حماس" بينهم في قطر وتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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