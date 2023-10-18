ذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أنّ "الاحتلال نفذ مجزرة في المستشفى المعمداني في غزة".
ولفت، في كلمة له خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدّة، إلى أنّ "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الجرائم التي ترتكب في غزة"، مشددًا على أنّ "القضية الفلسطينية باتت محور وحدة العالم الإسلامي اليوم".
وأشار إلى أنّ "الكيان الصهيوني يرتكب بدعم أميركي وغربي جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية"، موضحًا أنّ "قصف المدنيين في المستشفى بغزة أمس لا ينسجم مع أي منطق".
ولفت عبداللهيان إلى أنّ "استمرار اغتصاب الأراضي الفلسطينية جزء من الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل".
وشدد على أنّه "يجب أن تظل فلسطين القضية الأولى للعالم الإسلامي"، مشيرًا إلى أنّ "عملية طوفان الأقصى أثبتت أن القضية الفلسطينية ما زالت حية".
وأكّد عبداللهيان أنّه "لا يمكن منطقيا أن تكون المقاومة هي من قصفت المستشفى المعمداني في غزة"، لافتًا إلى أنّه "من الضروري فرض عقوبات سياسية واقتصادية على الكيان الصهيوني من جانب الدول الإسلامية".
وأوضح أنّه "ندين بشدة أي تهجير قسري لسكان غزة ونعتبره جريمة حرب أخرى للكيان الصهيوني"، معلنًا أنّه "حان الوقت لتقوم الدول الإسلامية بقطع علاقاتها مع إسرائيل احتجاجًا على جرائمها".
كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان من جدّة: لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الكيان الصهيوني من جانب الدول الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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