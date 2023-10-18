عبداللهيان من جدّة: لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الكيان الصهيوني من جانب الدول الإسلامية

ذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أنّ "الاحتلال نفذ مجزرة في المستشفى المعمداني في غزة".

ولفت، في كلمة له خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدّة، إلى أنّ "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الجرائم التي ترتكب في غزة"، مشددًا على أنّ "القضية الفلسطينية باتت محور وحدة العالم الإسلامي اليوم".

وأشار إلى أنّ "الكيان الصهيوني يرتكب بدعم أميركي وغربي جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية"، موضحًا أنّ "قصف المدنيين في المستشفى بغزة أمس لا ينسجم مع أي منطق".

ولفت عبداللهيان إلى أنّ "استمرار اغتصاب الأراضي الفلسطينية جزء من الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل".