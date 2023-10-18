أعلننت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أنّ "ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني عشر على التوالي 3478 شهيدا و12065 مصابا".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في قطاع غزة إلى 471.
وأكدت الوزارة في بيان أن الحصيلة بلغت "471 شهيدا وهناك 28 حالة حرجة بالإضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة" في القصف الذي تسبب بتظاهرات وتنديدات واسعة النطاق في الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت سقوط 3478 شخصًا وإصابة 12065 إثر الغارات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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