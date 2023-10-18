الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت سقوط 3478 شخصًا وإصابة 12065 إثر الغارات الإسرائيلية

أعلننت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أنّ "ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني عشر على التوالي 3478 شهيدا و12065 مصابا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في قطاع غزة إلى 471.

وأكدت الوزارة في بيان أن الحصيلة بلغت "471 شهيدا وهناك 28 حالة حرجة بالإضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة" في القصف الذي تسبب بتظاهرات وتنديدات واسعة النطاق في الشرق الأوسط.