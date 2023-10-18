"يديعوت أحرونوت": الخارجية الإسرائيلية تجلي طواقم سفارتيها بالمغرب ومصر

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأنّ "الخارجية الإسرائيلية تجلي طواقم سفارتيها بالمغرب ومصر بسبب مظاهرات غاضبة على الأوضاع في غزة".
هذا، خرج الآلاف من المصريين في تظاهرات في محافظات مصر تضامنا مع غزة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، غداة مقتل مئات الأشخاص في قصف إسرائيلي تعرض له مستشفى في القطاع.
وأظهرت مشاهد متظاهرين في عدد من المحافظات بينها المنيا في الجنوب والدقهلية والمنوفية في دلتا النيل.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال مؤتمر صحافي الأربعاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس أنّه "إذا طلبت من المصريين الخروج للتعبير عن رفض الفكرة (تهجير الفلسطينيين إلى مصر)، سترون الملايين (في الشوارع)".
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