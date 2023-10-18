«كنت نايم وصار قصف علينا».. فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يرتجف من شدة الخوف بسبب القصـ ـف الإسرائيلي على غزة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

ظهر طفل فلسطيني في مقطع فيديو مؤثر وهو يرتجف بأكلمه من شدة الخوف، بعدما استيقظ من نومه على أصوات القصف والانفجارات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة.

وأظهر الفيديو الطفل الصغير وهو عاجزا عن السيطرة على أطراف جسده الذي بات يرتجف بشدة وبصورة واضحة من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه.

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وظهر الطفل الفلسطيني في مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وهو يروي ما حدث، وسبب كل هذا الخوف الذي يتملكه، حيث قال: "كنت نايم وصار قصف علينا وإحنا نايمين".

وعلى الرغم من خوفه الشديد ورجفته الواضحة إلا أنه ظل متماسكًا وكأن دموع الطفولة لا وجود لها لديه، وحينما احتضنه المُسعف وقَبْل جبهته في محاولة منه لمنحه الطمأنينة انسالت دموع الطفل المسكين بشدة معبرا عن حزنه وفجيعته.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع فيديو الطفل الفلسطيني، حيث كتبوا مجموعة من التعليقات متمنين السلامة له ولكل أهالي غزة والشعب الفلسطيني.

وفيما يلي بعض من تعليقات النشطاء على الفيديو:

- كل ذرة خوف وقلق ووجع الأطفال دى شافتها بإذن الله تشوفوها في أقرب الناس ليكم وتبكوا بدل الدموع دم على كل اللى شافوا

- يا عمري اسم الله عليك قطعت قلبي والله نفسي آخدك وأعوضك عن أي حاجة شوفتها والله بس مش في إيدي حاجة غير أن أقول يا رب أنت المنتقم الجبار

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مساء أمس، الثلاثاء، المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن قصف مستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها.