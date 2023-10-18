بعد اتهام بايدن لحماس.. مصادر تكشف بالدليل: إسرائيل مسؤولة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت مصادر، إن إسرائيل مسؤولة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة وتتحمل سقوط مئات الشهداء والمصابين.

وأضافت المصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه لم يتم رصد امتلاك التنظيمات الفلسطينية لصواريخ ذات قدرة تدميرية عالية سواء في العملية الحالية أو العمليات السابقة، والدليل أن هذه الفصائل أطلقت أكثر من 4 آلاف صاروخ حتى الآن، منذ يوم السبت السابع من أكتوبر، ولم تحدث مثل تلك الخسائر داخل الأراضي الإسرائيلية.

ولفتت المصادر إلى أن إشارة المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي وجه فيها التحذير باستهداف عدد من المستشفيات الفلسطينية بما فيها المستشفى المعمداني، وأنه جاء تحذير المستشفيات بإخلائها رغم أن إسرائيل تحاول نفي هذا الموضوع بعد ردود الأفعال السلبية الإقليمية والدولية عقب ضرب المستشفى المعمداني والخسائر التي وقعت، كما أن إسرائيل تستهدف بشكل واضح وصريح تهجير السكان إلى مناطق الجنوب.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، حركة حماس بالوقوف وراء قصف مستشفى المعمداني التي استشهد على إثرها 500 شخص بينهم العديد من الأطفال.

وقال بايدن في كلمته خلال لقائه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، إنه غضب بشدة من استهداف مستشفى المعمداني واطلع على الأدلة اللازمة وبناء عليها فإن انفجار المستشفى سببه "الطرف الآخر".