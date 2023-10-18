شكرا لقرائتكم خبر عن سوناك: المخابرات البريطانية تحلل الأدلة بشأن انفجار مستشفى غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، إن أجهزة المخابرات البريطانية تحلل الأدلة، للوقوف بشكل مستقل على الحقائق المتعلقة بالانفجار الذي وقع بمستشفى في غزة، الثلاثاء.

وتحدث سوناك للمشرعين في مجلس العموم قائلاً «علينا ألا نتسرع في إصدار الأحكام قبل أن تكون لدينا الحقائق كاملة».

وأضاف «أجهزة مخابراتنا تعمل بشكل سريع على تحليل الأدلة للوقوف على الحقائق بشكل مستقل. لسنا في وضع الآن لقول المزيد في هذه المرحلة».

وشهد قطاع غزة، ليل الثلاثاء، أحد أكثر أيامه دموية منذ 11 يوماً، حيث أودى استهداف لمستشفى الأهلي المعمداني العربي الذي كان يؤوي مئات الفلسطينيين الفارين من الغارات والقصف الإسرائيلي، بـ500 قتيل.

وأفسد استهداف المستشفى، عمل مهمة دبلوماسية طارئة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وصل إلى إسرائيل لإظهار الدعم لها في حربها على «حماس»، لكن بعد الانفجار ألغى قادة عرب النصف الثاني من رحلته، الذي كان عبارة عن قمة سيعقدها في العاصمة الأردنية عمان مع قادة دول عربية مجاورة.

واتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل بتنفيذ الانفجار الضخم بضربة جوية والتسبب بكرة النار التي اجتاحت المستشفى الأهلي العربي المعمداني، بينما قالت إسرائيل إن الانفجار نجم عن إطلاق حركة «الجهاد» صاروخاً، لكن الأخيرة تنفي ذلك.

وقال مصدر بريطاني الأربعاء، إن من المتوقع أن يسافر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى الشرق الأوسط قريباً، في جولة تشمل مصر وربما قطر وتركيا.

وأوضح المصدر أن كليفرلي، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي في أعقاب هجمات لحركة حماس، سيناقش فتح معبر حدودي بين غزة ومصر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المواطنين.