شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن الحداد 3 أيام على أرواح الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا في غزة.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان نشرته عبر «فيسبوك» الأربعاء، إن ذلك يأتي «حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق»

كما نكس مجلس النواب المصري أعلامه من أعلى مقر المجلس، الأربعاء، حداداً على أرواح ضحايا جريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني، وذلك عملاً بقرار الرئيس.

وكانت إسرائيل قد نفّذت تهديداتها بقصف المستشفيات الفلسطينية، وارتكبت، ليل الثلاثاء، مجزرة جماعية، أسفرت عن سقوط مئات الضحايا من النازحين في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، في خطوة تنتهك القانون الإنساني، ودعت الإمارات وروسيا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، الأربعاء.

وشهد قطاع غزة، ليل الثلاثاء، أحد أكثر أيامه دموية منذ 11 يوماً، حيث أودى استهداف لمستشفى الأهلي المعمداني العربي الذي كان يؤوي مئات الفلسطينيين الفارين من الغارات والقصف الإسرائيلي، بمئات المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3478 فلسطينياً في غزة في الغارات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.