شكرا لقرائتكم خبر عن تشاد.. فضيحة أخلاقية تطيح بوزير الدفاع وأمين عام الحكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجامينا - (رويترز)

قال متحدث باسم حكومة تشاد، إن وزير الدفاع والأمين العام للحكومة استقالا، الأربعاء، بعد تداول شريطي فيديو أخلاقيين منفصلين، تردد أنهما للرجلين، على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء صالح كبزابو في بيان، إن كبزابو قبل استقالة وزير الدفاع داود يايا إبراهيم والأمين العام للحكومة هاليكي تشوا محمد، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من محتوى الفيديوهين ولا الوصول إلى أي من المسؤولين المستقيلين للتعليق.