شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. الجيش كان على علم بما يحدث عند خطف 43 طالباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو - (أ ف ب)

كشفت وثيقة نشرتها، الثلاثاء، لجنة التحقيق في اختفاء 43 طالباً في مدرسة في المكسيك في 2014، أن الجيش المكسيكي كان على علم عند حدوث الوقائع، باختطاف هؤلاء الشبان في قضية هزت البلاد.

وورد في وثيقة لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة أن «الجيش كان على علم بما يحدث»، وأن الجنود المتورطين في هذه القضية «كان لديهم معلومات عن الوقت الحقيقي للوجهات المحتملة للطلاب المفقودين».

وفقد هؤلاء الطلاب ليلة 27 سبتمبر/أيلول 2014 بعد توجههم إلى إيغوالا بولاية غيهيرو (جنوب)، حيث كانوا يستعدون لركوب حافلات للذهاب إلى العاصمة المكسيكية والمشاركة في تظاهرة.

تفيد روايات رسمية بأن الشرطة اختطفتهم بالتواطؤ مع مجرمين، وتم تسليمهم إلى عصابة «غيهيرو أونيدوس» التي قيل إنها قتلتهم.

وتشير اتصالات اعترضتها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية بين أفراد الكارتل بأنهم اعتقدوا خطأً أن الطلاب هم أفراد عصابة منافسة، وأن الحافلات التي «استولوا عليها» كانت تحتوي على مخدرات أو أسلحة أو أموال، وفقاً للحكومة.

وتفيد الوثيقة التي نشرت الثلاثاء بأن الجيش المكسيكي لاحق أعضاء المجموعة المسلحة المسؤولة عن الجريمة بتواطؤ مع الشرطة.

وفي تقرير سابق نشر في 27 سبتمبر/أيلول، وصفت اللجنة القضية بأنها «جريمة دولة»، مؤكدة أن الجيش يتحمل بعض المسؤولية، إما بشكل مباشر، وإما من خلال الإهمال.

وسجن جنرالان وعشرون ضابطاً أو جندياً آخرين ومدع عام سابق ونحو 120 شخصاً آخر في إطار هذه القضية.