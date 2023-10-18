شكرا لقرائتكم خبر عن برلين تعلن مقتل عدد من الألمان في هجوم «حماس» على إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين- (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء، أن عدداً من الألمان قتلوا في الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضح الناطق باسم الوزارة كريستيان فاغنر: «علينا للأسف أن ننطلق من مبدأ أن عدداً من المواطنين الألمان كانوا ضحايا»، موضحاً أن عددهم أقل من 10 أشخاص من دون الخوض في التفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أبلغت في اليوم التالي للهجوم عن وجود مواطنين ألمان بين المختطفين.

وتتحدث الوزارة عن 8 حالات معروفة في ما يتعلق بالرهائن الألمان الذين خطفتهم حماس وتحتجزهم موضحة أن كل حالة يمكن أن تشمل أشخاصاً عدة، مثل أفراد من العائلة نفسها.

وقُتل عشرات الأجانب أو جرحوا أو احتجزوا رهائن لدى حماس منذ الهجوم الذي شنّته الحركة على إسرائيل، حيث وقع منذ ذاك الحين أكثر من 1400 قتيل، فيما سقط في قطاع غزة 3478 قتيلاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة الفلسطينية.