شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مطار ليل في فرنسا بسبب مخاوف من وجود قنبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مطار ليل في شمال فرنسا عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الأربعاء، أنه يجري إخلاؤه بسبب مخاوف من وجود قنبلة.

وقال المطار "الفرق الأمنية موجودة في المكان".

ونقل تلفزيون بي.إف.إم عن مصادر بالشرطة القول إنه جرى أيضا إخلاء مطارات تولوز ونيس وليون اليوم بسبب إنذارات أمنية.

حالة تأهب قصوى

وفرنسا في حالة تأهب قصوى بعد مقتل مدرس في 13 أكتوبر في حادث طعن.

وجرى إغلاق قصر فرساي، أحد المواقع السياحية الرئيسية في فرنسا، أمس الثلاثاء لبضع ساعات بسبب مخاوف أمنية تكررت للمرة الثانية خلال أربعة أيام.