ولي العهد ورئيس وزراء سنغافورة يعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ. وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية. وعقد سمو ولي العهد، ورئيس وزراء سنغافورة، جلسة مباحثات رسمية. ورحب ولي العهد بدولته في المملكة، فيما عبر رئيس الوزراء السنغافوري، عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد. وقد جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.



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