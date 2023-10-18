المملكة تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا

وجاء بيان السفارة على النحو التالي: "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ،لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، حيث تدعو كافة المواطنين التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً ، كما أنها تدعو المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات، لحين مغادرتهم".
وأضافت السفارة "وتنوه السفارة بضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ لا قدر الله، مع كافة الأمنيات بالأمن والسلامة للجميع... وفي الحالات الطارئة نأمل التواصل على الأرقام التالية: هاتف سفارة المملكة لدى لبنان 009611762711 - 009611762722، وهاتف شؤون السعوديين : 0096178803388 - 0096176026555 أو الهاتف الموحد شوؤن السعوديين بالخارج 920011114 ".
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