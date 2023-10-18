انتحال شخصية رئيس الاتحاد الإفريقي باستخدام الذكاء الاصطناعي

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت مفوضية الاتحاد الإفريقي ضحية للجرائم الإلكترونية بعد أن استخدم المحتالون أدوات الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية رئيس المفوضية موسى فكي.

قام المحتالون بتزييف صوته وأجروا مكالمات فيديو عدة مع العواصم الأوروبية، سعيا ظاهريا لترتيب اجتماعات.

وكشفت مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن مجرمي الإنترنت استخدموا عناوين بريد إلكتروني مزيفة أيضًا، متظاهرين بأنهم نائب رئيس أركان المنظمة، سعياً لترتيب مكالمات بين القادة الأجانب والسيد فكي.

وأكد إيبا كالوندو، المتحدث باسم فكي، أن المخادعين قاموا بعد ذلك بإجراء مكالمات فيديو مع العديد من القادة الأوروبيين، أثناء استخدام تعديلات فيديو مزيفة لانتحال شخصية الرئيس.

وقالت المفوضية في بيان لها، إنها "تأسف لهذه الأحداث"، مؤكدة أن المفوضية تستخدم فقط القنوات الدبلوماسية الرسمية للتواصل مع الحكومات الأجنبية، من خلال سفاراتها في أديس أبابا.

وأضاف كالوندو “تكرر مفوضية الاتحاد الأفريقي التزامها الصارم بالبروتوكول الدبلوماسي والاستخدام الحصري للمذكرة الشفهية لطلبات المشاركة رفيعة المستوى”.

ولم تتضح بعد نوايا المحتالين، لكن بيان الاتحاد الأفريقي وصف رسائل البريد الإلكتروني المزيفة الخاصة بهم بأنها "تصيد"، في إشارة إلى أنهم ربما كانوا يعتزمون سرقة الهويات الرقمية للوصول إلى معلومات سرية.

أصبحت تقنية التزييف العميق، وهي التكنولوجيا التي يستخدمها مجرمو الإنترنت، ذات شعبية متزايدة وتستخدمها أحيانًا كيانات معينة لنشر المعلومات المضللة والدعاية.

إنها تنطوي على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير صورة شخص ما وصوته وسماته في مقطع فيديو له وهو يفعل أو يقول شيئًا لم يفعله بالفعل.