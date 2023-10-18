شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر: ندعم القيادة السياسية لوأد أى مخطط يستهدف النيل من سيادة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب الدكتور على بدر، عضو مجلس النواب، عن دعمه وتأييده الكامل للقيادة السياسية وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لوأد أى مخطط يستهدف النيل من السيادة المصرية على كامل أراضيها أو أى محاولات للعبث بالأمن القومي للبلاد.

وأكد النائب علي بــدر، على تأييده لتصريحات الرئيس السيسي بشأن رفضه ما يثار عن تهجير الشعب الفلسطيني لأراضيه والاتجاه نحو الجنوب، مشددًا على أن الأراضي المصرية ارتوت بدماء ابنائها ولا نقبل أن تُستغل في تنفيذ أية مخططات تستهدف إجهاض القضية الفسطينية، مبينًا تأييده الكامل للشعب الفلسطيني في الإلتزام بأراضيهم والدفاع عنها، وعدم الأإنسياق خلف أي دعوات تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما يحدث من الجانب الإسرائيلي تجاه المدنيين من الشعب الفلسطيني يخالف القوانين والأعراف الدولية، ويفتقد لأية حقوق إنسانية، خاصة ما شاهدناه جميعًا أمس من تدمير لمستشفى المعتمدية بقطاع غزة، والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين غالبيتهم من النساء والاطفال، وهو ما سيؤدي لخطر أكبر يحيط بالمنطقة بالكامل.

وأكد النائب علي بدر، أن تصريحات الرئيس السيسي، التي جاءت ضمن المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني، تحدد بوضوح موقف الدولة المصرية من هذه الإنتهاكات التي تفتقد لمبادئ الإنسانية، وترد بقوة على دعوات تهجير الشعب الفلسطيني، مثمنًا على ردودأفعال القوى الشعبية والشباب التي جاءت جميعها مؤيدة وداعمة لرؤية القيادة السياسية.