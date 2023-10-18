شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "طاقة النواب": موقف الرئيس السيسى من تهجير الفلسطينيين تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمره مع المستشار الألماني بالتاريخية، والمعبرة بكل الصدق والأمانة عن جميع القضايا والملفات المتعلقة بالأوضاع الراهنة والاعتداءات الاسرائيلية داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة بصفة عامة وبشأن ملف تهجير مواطنى غزة الى سيناء بصفة خاصة.

وقال السويدى فى بيان له أصدره اليوم، إن الرئيس السيسى بعث بمجموعة مهمة من الرسائل للمجتمع الدولى تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين كما نقل للعالم رد فعل الرأي العام في مصر وكم الغضب تجاه ما يحدث في فلسطين من عمليات حرب وإبادة للفلسطينيين من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الأبرياء، إضافة إلى القصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلية لمستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة الفلسطينية، والذي تسبب في استشهاد وإصابة مئات الأعداد من المدنيين الأبرياء بينهم عدد كبير من الأطفال، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل طويل من الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل منذ عام 1948 وحتى الآن، مطالبا المجتمع الدولي بأن ينقذ ما تبقي من إنسانيته ويتدخل فورا لوقف هذه المجازر التى ترتكب بحق النساء والأطفال.

وأضاف السويدى، أن الرئيس السيسى كان واضحاً وحاسماً عندما أكد أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب المنطقة وأن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني، وأن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة ونرى أنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس وإنما محاولة لدفع السكان المدنين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر مثمناً تأكيد الرئيس السيسى بأن مصر دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه، ونسعى لأن يكون هذا المسار داعما لدول أخرى للانضمام إليه.

وطالب النائب طلعت السويدى من المجتمع الدولى وجميع دول العالم بذل ما في وسعهم لوضع حد لهذا الوضع المروع وتوفير حماية للمدنيين والعمل على وضع مسار آمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان القطاع بشكل عاجل، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس السيسى من أجل انقاذ الاشقاء الفلسطينيين والحفاظ على القضية الفلسطينية وإفشال محاولات تصفيتها.