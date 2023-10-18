شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سامى سوس: موقف مصر حاسم بشأن عدم تصفية القضية الفلسطينية وتهجيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سامى سوس، عضو مجلس النواب، على دعم موقف مصر الحاسم بشأن عدم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مثمنًا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمره مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، وتسائله لماذا لا تنقل إسرائيل سكان قطاع غزة إلى النقب بدلا من سيناء، إذا كانت إسرائيل تريد تنفيذ خطتها المعلنة بالقضاء على التنظيمات الإرهابية يمكنها تهجير الفلسطينيين المدنيين إلى صحراء النقب حتى تنتهى المواجهات ثم تعيدهم مرة أخرى.

وأشار سوس، فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى تأكيد الرئيس السيسى على رفض الاعتداءات المتطرفة ضد المدنيين وأن استمرار العمليات العسكرية سيكون له تداعيات تخرج عن السيطرة وتوسع رقعة الصراع، وتوضيح الرئيس السيسى أنه لو استدعى الأمر مطالبة المصريين الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سترون خروج الملايين من المصريين الذين يؤيدون موقف الدولة.

كما ندد عضو مجلس النواب، بالهجوم الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى فى غزة والذى أسفر عن مقتل مئات الأبرياء بينهم أطفال، معتبرا أنها من أبشع الجرائم فى حق الإنسانية وتعد جريمة حرب، وأن القانون الإنسانى الدولى يوفر الحماية للمستشفيات والعاملين فى المجال الطبى، مجددا دعوته لوقف الحرب وسباق التسلح والعقاب الجماعى الذى يمارسه الكيان المحتل.

وأكد سوس، أن الحرب وسباق التسلح لم يجلبا للبشرية سوى الدمار وأن النساء والأطفال هم أشد المتضررين من الصراعات، مضيفًا أن السلام يعطى الرخاء بينما تجلب الحرب الدمار، لافتا إلى جهود مصر الحثيثة ودعوتها إلى قمة القاهرة للسلام السبت المقبل بمشاركة العديد من الزعماء والرؤساء لوقف العنف الإسرائيلى ضد الفلسطينيين، والتى تسعى إلى إنهاء هذا الاستهداف العشوائى فى ظل مساعى المجتمع الدولى على التحرك بسرعة لوقف العنف ومحاسبة المسئولين عنه.