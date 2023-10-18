برلمانى: سنمنح الرئيس تفويضا شعبيا بكافة الصلاحيات للتعامل مع الأزمة الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان سيمنحون الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية خلال الجلسة الطارئة غدا تفويض شعبى بكافة الصلاحيات للتعامل مع العدوان الإسرائيلى على غزة.

وأكد لاشين، أن الشعب المصرى وأعضاء البرلمان لديهم ثقة مطلقة فى القيادة السياسية الحكيمة، والتى أعلنت صراحة انحيازها الكامل للشعب الفلسطينى الشقيق، وأكدت أنه لن يسمح بتهجير الفلسطينين.

وأكد أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وتمتلك جيشا وطنيا قويا قادرا على الحفاظ على الأمن القومى المصرى؛ وأن الشعب المصرى يوجد 105 ملايين مواطن يصطفون جميعا خلف القيادة السياسية والجيش المصرى للحفاظ على أمن مصر واستقرارها؛ مشددا على أن سيناء وأمن مصر خط أحمر.

وانتقد لاشين، الانحياز الكامل لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لجانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدا أن على بايدن مراجعة سياسات المتغطرسة، خاصة أن ما تفعله إسرائيل يتنافى مع حقوق الإنسان وتنتهك كافة القوانين الدولية.

وأشار إلى أن تهجير المواطنين الفلسطنيين من قطاع غزة معناه الوحيد هو القضاء على القضية الفلسطينية، حيث سيتبع ذلك تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن؛ والتصفية العرقية للفلسطينيين فى القدس.