شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن الدعم الكامل لقرارات الرئيس السيسى بشأن الموقف الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة الوطنية للصحافة تأييدها ودعمها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية ورفضه الواضح لاستهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والمجازر البشعة التى ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل.

وثمنت الهيئة، في بيانها على إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وتأكيده المستمر على دعمه لأشقائنا فى فلسطين ورفضه لعمليات الإبادة الجماعية المنظمة التى ترتكب بحقهم، منبهاً لخطورة مؤامرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وما قد يترتب على ذلك من تداعيات ونتائج قد لا تتحملها جميع الأطراف فى المنطقة.

كما أوضحت الهيئة دعم ومساندة الصحافة المصرية القومية للموقف المصرى وحكمة الرئيس فى التعامل مع الأحداث الراهنة والتى تأتى من خلال إدارك سيادته لخطورة الموقف ومحاولاته المستمرة للحفاظ على مضمون القضية الفلسطينية ودعوته لإيقاف نزيف الدماء والمجازر المتلاحقة التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى.