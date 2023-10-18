شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ثروت سويلم: نقف صفا واضحا خلف القيادة السياسية وأمننا القومى خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، إن نواب البرلمان يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية ويثقون فيه ثقة مطلقة في التعامل مع الاعتداء الإسرائيلى على الأشقاء الفلسطينيين.

وأشاد سويلم بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أكد فيها رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء؛ مؤكدا أن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي فيما يتخذه من قرارات تحافظ على الأمن القومى المصرى.

وطالب سويلم المجتمع الدولى بالتدخل وتحمل مسئولياته بالضغط على إسرئيل بوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى.

وأضاف سويلم، أن مصر وقيادتها السياسية وشعبها قادرون على حماية الأمن القومي المصري، قائلا: "نقف خلف القيادة السياسية وخلف قائدنا فآمن مصر خط أحمر ولن نتهاون به".

وأعلن سويلم عدم قبول أى مصرى لفكرة التهجير و ما حدث بمستشفي المعمداني بغزة ما هو إلا مجزرة إنسانية ارتكبتها قوات الاحتلال لدفع الفلسطينين للتهجير الي مصر، موضحا ندعم الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم ولكن ليس علي حساب تصفية القضية.