شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "زراعة الشيوخ": الشعب المصرى يدعم القيادة السياسية فى الدفاع عن سيادة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، بشأن مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية.

وقال النائب عبد السلام الجبلى: الشعب المصرى داعم بقوة لكل خطوات القيادة السياسية في الدفاع عن سيادة الوطن، مؤكدا استعداد الشعب للخروج للتظاهر لرفض أى مساس بالسيادة المصرية وأى محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى مصر.

وحذر من خطورة المخطط الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين إلي دول الجوار، مؤكدا أن ذلك يعنى تصفية القضية الفلسطينية وضياع حق الشعب في الفلسطينى في أرضه مدى الحياة، بالإضافة إلى تصدير مشكلات جديدة لشعوب دول الجوار.

وأوضح أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت عبر التاريخ، حيث تتبنى مصر القضية عبر تاريخها، كما أن القمة الدولية المنتظر عقدها في مصر هى استكمال للجهود المصرية لحل القضية حلا سياسيا عادلا وشاملا، مشيرا إلى أن مصر كانت صاحبة الريادة الدولية في مختلف الجهود والمحاولات السابقة لحل تلك القضية، انطلاقا من حرصها علي القيام بدورها تجاه أشقائها من الدول العربية والإسلامية وكذلك حرصها على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول.