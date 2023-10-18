النشرة: أطراف بلديات كفرشوبا مزرعة بسطرا الماري وحلتا الهبارية والفرديس تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان "أطراف بلديات كفرشوبا مزرعة بسطرا الماري وحلتا الهبارية والفرديس تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي من قبل الجيش الاسرائلي ردا على عملية المقاومة".

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