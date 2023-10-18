رئيسي: تيار المقاومة لن يتحمل أكثر وصبر الأمة الإسلامية قد ينفد أمام الجرائم المرتكبة بحق فلسطين

شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على أنّ "المجاهدين الفلسطينيين أثبتوا أنّ لهم القرار في الساحة وفي"طوفان الأقصى" هزموا الكيان الصهيوني".

ولفت، في كلمة له أمام حشد من المتظاهرين لدعم غزة في طهران، إلى أنّ "هناك 6 مؤسسات استخبارية تحاول تحقيق الأمن للكيان لكن "طوفان الأقصى" حقق انتصاراً وهزمه"، معتبرًا أنّ "سياسات التطبيع منيت بهزيمة كبرى ولم يعد لها وجود على أرض الواقع".

وشدّد رئيسي على أنّ "الجرائم التي ترتكب في غزة وفلسطين سيقابلها انتقام من الشعوب والأمة الإسلامية"، موضحًا أنّ "تحرير القدس الشريف أقرب مما يتصور الأعداء"، مشددًا على أنّ " تيار المقاومة لن يتحمل أكثر وصبر الأمة الإسلامية قد ينفد أمام الجرائم المرتكبة بحق فلسطين".

وأشار إلى أنّه "يجب أن تصل المساعدات لسكان غزة ولن نتوانى عن العمل من أجل تحقيق ذلك".