أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن "مجموعة الشهيدين محمد طحان وأحمد قصاص في المقاومة الإسلامية هاجمت ظهر هذا اليوم ‏الأربعاء 18/10/2023 مركز تجمع لجنود الاحتلال ومنظومة مراقبة واستطلاع في تلة ‏الطحيات جنوب المنارة بالصواريخ الموجّهة وأوقعت فيها عددًا من الإصابات بين قتيل وجريح".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا مركز تجمع لجنود الاحتلال ومنظومة مراقبة جنوب المنارة وأوقعنا إصابات بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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