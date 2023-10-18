بايدن من تل أبيب: أتيت إلى إسرائيل حاملا رسالة واحدة هي أنكم "لستم وحدكم"

اشار الرئيس الاميركي جو بايدن في مؤتمر صحفي من تل أبيب، الى انه "أتيت إلى إسرائيل حاملا رسالة واحدة هي أنكم "لستم وحدكم".

ولفت الى إنه اطلع على بيانات أميركية تدعم تبنيه الرواية الإسرائيلية المتعلقة بقصف المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة. وردا على سؤال أحد الصحافيين حول السبب الذي يجعله متأكدا من عدم مسؤولية إسرائيل عن القصف وتحميل طرف ثاني المسؤولية، رد بايدن بقوله "البيانات التي عرضتها علي وزارة الدفاع".

واعلن عن تخصيص 100 مليون دولار تمويلا جديدا من الولايات المتحدة للمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية. ولفت الى ان إسرائيل وافقت على دخول مساعدات إلى غزة "في أسرع وقت ممكن".