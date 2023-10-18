النشرة: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة والغجر وعدد من المستوطنات قرب حدود لبنان

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان "صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وكفار يوفال ومرجليوت ومعيان باروخ والغجر وكفار جلعادي وتل حاي قرب حدود لبنان".

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