وزير الزراعة إلى البابا فرنسيس: انت الوحيد القادر على إعلاء الصوت في الفاتيكان لوقف الحرب في فلسطين

ناشد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن صرخة إنسانية، خلال كلمته في افتتاح "المنتدى العالمي للعلوم والابتكار لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في إيطاليا، "الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس باسم الانسانية، انت الشخصية الوحيدة القادرة على إعلاء الصوت في حاضرة الفاتيكان لوقف هذه الحرب وهذا القتل في فلسطين".

وتوجه الحاج حسن، الى البابا فرنسيس بالقول "في مستشفى المعمداني وكنيستها أطفال قتلوا، لا يعرفون ما هو ذنبهم، كما قتلوا في قانا الجليل، يوم قصفتهم اسرائيل، وهم يلتجئون إلى مبنى تابع للأمم المتحدة، إليك نلتجئ لنحميهم من البربرية والعنجهية التي تمارس ضدهم".

ولفت الى أنه "باسم 500 روح أزهقت بالأمس، 800 جريح على حافة الموت من دون مستشفى، بينما كانت تطلب الأمان بين جدران مستشفى المعمداني وكنيستها بما تمثل. نسألك التدخل الفوري وإعلاء الصوت من أجل فلسطين وبيت لحم، مهد السيد المسيح".

وأضاف "ننتظر من قداستكم أن تساعدوا أطفال هذا البلد ونساءه وشيوخه باسم الانسانية، علنا نوقف حمام الدم الذي يزهق أرواح المئات كل يوم".