المجلس الارثوذكسي: مؤتمر دير سيدة البلمند كان سياسيا بامتياز

وجه المجلس الوطني الارثوذكسي اللبناني "رسالة مفتوحة ومباشرة" الى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي والمطارنة اعضاء المجمع المقدس الأنطاكي للروم الارثوذكس، أعلن فيها أنه "فوجىء بالحضور الكريم للرؤساء والزعماء السياسيين فقط في المؤتمر الذي انعقد في دير سيدة البلمند".

وسأل رئيس المجلس روبير الابيض: "لماذا لا نرى حضورا للمؤمنين من ابناء كنيستنا الأرثوذكسية المدنية والاجتماعية، والتي هي دائما الى جانب ابناء كنيستنا الانطاكية منذ 2000 سنة؟".

ولفت إلى "أننا نتابع اعمالكم ونشاطاتكم ومؤتمراتكم التي تتكلم دائما عن مصالحكم وسلطتكم الزمنية لا الروحية، ولم نسمع يوما كلاما عن معاناة وهموم ومشاكل الحياتية لابناء الكنيسة الأرثوذكسية".

وأشار رئيس المجلس إلى أنّه "في السابق كان يؤخذ بالاعتبار آراء المؤمنين وحتى بطرح اسماء للمطارنة قبل تعيينهم في الابرشيات، اما اليوم فلم يعد يهمكم مشاركتنا واخذ آرائنا كأبناء لهذه الابرشيات والرعايا".

وأضاف: "إن مؤتمركم كان سياسيا بامتياز، ونصلي اليوم للرب يسوع المسيح لكي يزرع في قلوبكم المحبة والعطاء لمساعدة هؤلاء المؤمنين الذين يعيشون البؤس والجوع في اصعب الظروف. كنيستنا واديارنا موجودة وابوابها مفتوحة دائما للمؤمنين للصلاة وليس للسياسيين والزعماء الزمنيين".