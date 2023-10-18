حرقوا علم إسرائيل وطالبوا بطرد سفيرهم.. الهتافات تزلزل نقابة الصحفيين في وقفة احتجاجية دعما لغزة

الشارقة - اميمة ياسر - شارك العشرات على سلم نقابة الصحفيين، بوقفة احتجاجية، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه التحديد.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع "، تعالت الهتافات من المتضامنين بالوقفة الاحتجاجية، تحت شعار "لا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين"، ولاسيناء ولا تهجير إسرائيل تبطل ضرب"، وهتاف آخر "مطلب واحد للجماهير قفل سفارة وطرد سفير".

كما أشعل المتضامنون بالوقفة الاحتجاجية، النيران في علم الاحتلال الإسرائيلى.

وطالب المتضامنون بالوقفة بطرد السفير الإسرائيلي بالقاهرة، ونددوا بمخطط الاحتلال الإسرائيلي بتهجير اهالى غزة إلى سيناء