شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل: الغارة على مستشفى غزة مأساة لا يمكن تبريرها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساو باولو - (رويترز)

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأربعاء، إن الغارة التي أسفرت عن مقتل المئات في مستشفى في غزة، كانت «مأساة لا يمكن تبريرها»، وجدد دعوته إلى التدخل الإنساني الدولي ووقف إطلاق النار في المنطقة.

وكتب لولا على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقاً باسم تويتر، «لا يجب أن يدفع الأبرياء ثمن جنون الحرب».

وشهد قطاع غزة، ليل الثلاثاء، أحد أكثر أيامه دموية منذ 11 يوماً، حيث أودى استهداف لمستشفى الأهلي المعمداني العربي الذي كان يؤوي مئات الفلسطينيين الفارين من الغارات والقصف الإسرائيلي، بـ 471 قتيلاً، فيما هناك 28 حالة حرجة، إضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة، وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.

واتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل بتنفيذ الانفجار الضخم بضربة جوية والتسبب بكرة النار التي اجتاحت المستشفى الأهلي العربي المعمداني، بينما قالت إسرائيل إن الانفجار نجم عن إطلاق حركة «الجهاد» صاروخاً، لكن الأخيرة تنفي ذلك.