انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد أهمية التحرك العاجل لنُصرة الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني استقبل، رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة في أعمال المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في العاصمة بغداد لمناقشة تطورات الأوضاع في مدينة غزّة والعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلّة".

ورحّب السوداني، "بالوفود المشاركة، مباركاً انعقاد مؤتمرهم الطارئ لمناقشة الأوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني".

وجدد السوداني، بحسب البيان، "التأكيد على الموقف المبدئي للعراق تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية التحرك العاجل لنُصرة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوانٍ سافر وجريمة حرب مكتملة الأبعاد، ومحاولة للإبادة الجماعية، بعد أن تمادت سلطات الاحتلال الصهيوني وأوغلت في استهداف المدنيين الآمنين".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، إلى "القصف الوحشي الذي طال مساء أمس مستشفى المعمداني في غزّة، وتسبب باستشهاد وجرح المئات من الأطفال والنساء، في جريمة نكراء تجاوزت كل المواثيق والقانون الدولي الإنساني"، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات البرلمانية والسياسية إلى "نجدة الشعب الفلسطيني المظلوم، وتمكينه وضمان كامل حقوقه المشروعة في إقامة دولته على ترابه الوطني".