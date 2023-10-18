أمريكا تُؤكد: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، أن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة، قائلاً " طالبت اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة".

وتابع بايدن، في مؤتمر صحفي خلال زيارته لإسرائيل، أنّ "هناك إسرائيليون وأمريكيون أخذوا رهائن وارتكبت فظائع شنيعة بحقهم"، مُضيفًا "لن نقف مكتوفي الأيدي مجددا، وأقول لعائلات الرهائن لستم وحدكم ونعمل على إعادتهم مع شركائنا في المنطقة".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه ليس هناك أي تبرير للعنف الذي رأيناه في يوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل.

وأضاف بايدن، أن " أولويتنا الرئيسية إعادة الأسرى لدى حركة حماس"، مُتابعًا " أعرف أنكم تتألمون وتشتاقون لرائحة أحبائكم لكنكم لم تخسروهم للأبد، كما أنّ هناك من أراد أن يكسر إرادتكم لكنه لم ينجح".

وواصل الرئيس الأمريكي: " سنتأكد من توفير ما تحتاجه إسرائيل وسنحافظ على إمدادت القبة الحديدية للحفاظ على أمن إسرائيل"، مُؤكدًا على أنّ " أولويتنا الرئيسية إعادة الأسرى لدى حركة حماس".

بايدن من تل أبيب: "لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها وسنُواصل دعمها"

صرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، أن إسرائيل لو لم تكن في الوجود "لعملنا على إقامتها وسنستمر في دعمها"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف الرئيس الأمريكي في حديثه عن عملية "طوفان الأقصى" أن "ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 سبتمبر"، محذرا إسرائيل من تكرار "أخطاء" الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر.

وأشار بايدن إلى أنه سيطلب من الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع تقديم مساعدة "غير مسبوقة" لإسرائيل، مشددا على سعي واشنطن للعمل على "تحقيق اندماج إسرائيل في محيطها".

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن تبنيه المزاعم والرواية الإسرائيلية بخصوص مجزرة المستشفى المعمداني في غزة، مؤكدا في الوقت ذاته أن "ألأزمة الحالية تعزز الإصرار على حل الدولتين".