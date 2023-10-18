رئيس وزراء ليسوتو يواجه حالة من عدم اليقين وسط التحدي الدستوري

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه رئيس وزراء ليسوتو سام ماتيكاني، مستقبلاً سياسياً غامضاً، حيث بدأ حزب المعارضة الرئيسي، المؤتمر الديمقراطي، التصويت على حجب الثقة.

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هذه الخطوة هي نتيجة للتعديل الدستوري لعام 2020 الذي قلص صلاحيات السلطة التنفيذية، مما قد يقوض قدرة ماتيكاني على الصمود في وجه التحدي البرلماني.

وقد سعت الحكومة إلى الحصول على تعويض قانوني، حيث اعترضت على التعديل الدستوري الذي مكن المعارضة من تقديم الاقتراح.

ومن المقرر أن تتم الإجراءات القانونية في 30 أكتوبر، مما تسبب في توقف البرلمان وتأخير الأمور الحاسمة، بما في ذلك الميزانية.

وفي إضافة وطنية، أعرب ماتيكاني عن مخاوفه بشأن العقبات التي تواجهها حكومته، واتهم بعض السياسيين باستغلال القانون لعرقلة التقدم وزرع الفتنة.

وأكد التزام حكومته بالحفاظ على السلام والأمن وكرامة ليسوتو، ويسلط هذا الوضع الضوء على العلاقة المعقدة بين القانون والسياسة في ليسوتو، حيث يمكن أن يكون للتغييرات الدستورية تداعيات كبيرة على الحكم والقيادة.

وإذا نجح الاقتراح، فسوف ينضم ماتيكاني إلى صفوف رؤساء الوزراء السابقين الذين واجهوا تحديات مماثلة، مما يسلط الضوء على المشهد السياسي المتطور في البلاد.

وجهت المملكة المتحدة، نصائح للمواطنيها بعد مقتل ثلاثة أشخاص، بعد زيارة حديقة الملكة اليزابيث الوطنية الشهيرة في أوغندا،

وقالت المملكة في بيان لها، إن من ضمن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم مواطن بريطاني، في اليوم السابق على يد متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة.

ونصحت الحكومة البريطانية، المواطنين، بعدم السفر إلا للضرورة إلى هذه الحديقة" الواقعة في جنوب غرب البلاد، والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح.

وأضافوا: "إذا كنتم حاليًا في الحديقة، فعليكم اتباع نصيحة السلطات الأمنية المحلية. وإذا كنتم قادرين على القيام بذلك بأمان، فعليكم التفكير في مغادرة المنطقة"، مشددين على أن "المهاجمين لا يزالون طلقاء". .

أعلنت السلطات الأوغندية، أن ثلاثة أشخاص، بينهم مواطنون بريطانيون وجنوب أفريقيون، ومرشدهم الأوغندي، قتلوا أثناء سفرهم في حديقة الملكة إليزابيث، على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونسبت الشرطة الهجوم إلى القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي ميليشيا تتمركز في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تعهدت بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية (IS).

تأسست قوات الدفاع الديمقراطية، في أوائل التسعينيات على يد متمردين أوغنديين ذوي أغلبية مسلمة، وتتمركز الآن إلى حد كبير في جمهورية الكونغو الديمقراطية وترتكب بانتظام هجمات مميتة على الأراضي الكونغولية والأوغندية.

وفي يونيو، نفذت الجماعة هجوما على مدرسة في غرب أوغندا، مما أسفر عن مقتل 42 شخصا، من بينهم 37 طالبا.

وفي الآونة الأخيرة، أحبطت قوات الأمن هجمات بالقنابل كانت مخططة ضد كنائس بالقرب من العاصمة كمبالا.

أعلن الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني مقتل أحد زعماء المتمردين من "القوات الديمقراطية المتحالفة" المرتبطة بتنظيم القاعدة في غارة شنها سلاح الجو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.