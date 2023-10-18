طعن قانوني للإطاحة بملك الزولو في جنوب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت المعركة، على عرش شعب الزولو العرقي في جنوب أفريقيا إلى المحاكم، حيث يسعى فصيل من العائلة المالكة إلى الإطاحة بالملك بعد أقل من عام.

تستمع محكمة شمال غوتنغ العليا في العاصمة بريتوريا إلى المرافعات القانونية، هذا الأسبوع في معركة الخلافة الملكية بين الملك ميسوزولو كازويليثيني، وأخيه غير الشقيق الأمير سيماكادي زولو، الذي يعتقد أنه يحق له أن يصبح ملكًا.

جماعة الزولو هي أكبر مجموعة عرقية في جنوب أفريقيا ،مع ما يقدر بنحو 12 مليون شخص يتحدثون لغة الزولو، معظمهم في منطقة كوازولو ناتال.

وهم معروفون بمقاومتهم للاستعمار البريطاني في أوائل القرن التاسع عشر، ويمكن القول إن ملك الزولو هو الزعيم التقليدي الأكثر نفوذا في جنوب أفريقيا.

يريد الأمير سيماكادي من المحكمة إلغاء اعتراف، الرئيس سيريل رامافوزا بالملك ميسوزولو باعتباره الوريث الشرعي.

وهو يشكك في الإجراءات التقليدية والقانونية المتبعة لتعيين ميسوزولو، وقد أخبر محاموه المحكمة أن قرار رامافوزا بالاعتراف بميسوزولو ومنحه الشهادة ذات الصلة كان متعجلًا.

ولم تنجح المحاولات السابقة لوقف تتويج الملك العام الماضي.

وصعد ميسوزول،و إلى العرش العام الماضي بعد وفاة والده الملك جودويل زويثيني عام 2021، الذي حكم لأكثر من 50 عامًا، مما جعله أطول ملوك الزولو حكمًا.

وهو الابن الأكبر للملك زويليثيني، والملكة مانتفومبي من البيت الملكي في إيسواتيني.

وكان للملك الراحل ست زوجات وعدة أبناء، وبعد وفاة الملك العام الماضي، عملت والدة ميسوزولو كوصية على العرش لمدة شهر واحد فقط قبل وفاتها، لكنها عينت ابنها في وصيتها ليكون الملك التالي.

وفي كلمته أمام المحكمة، قال محامي رامافوسا، مارومو موراني، إن إصدار الرئيس للشهادة التي تعترف بميسوزولو وريثًا للعرش جاء بعد مشاورات مع عائلة الزولو المالكة، التي أكدت تعيينه كملك.

وأضاف أن رامافوسا اعتمد أيضًا على أحكام قضائية سابقة رفضت الطعون القانونية السابقة التي تعارض صعود ميسوزولو إلى العرش.

تشير التقديرات إلى أن عائلة الزولو الملكية تسيطر على حوالي 30% من الأراضي في مقاطعة كوازولو ناتال من خلال صندوق إنغونياما.

كما أنها تتلقى ميزانية سنوية تزيد عن 4 ملايين دولار من حكومة المقاطعة لصيانة الأسر المالكة والأنشطة الثقافية.

وفقًا لآخر إحصاء وطني، فإن لغة إيسي زولو هي اللغة الأكثر استخدامًا في جنوب إفريقيا حيث يتحدثها 24.4% من الأسر.

ومن المتوقع أن تستمر المرافعات أمام المحكمة يوم الأربعاء.