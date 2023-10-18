بلينكن: سألتقي مع القادة العرب لبحث الحرب على غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، أنه سيزور عدداً من الدول العربية وسيلتقي مع القادة العرب لبحث الحرب على غزة .

وقال بلينكن أنه سيزور الأردن والسعودية ومصر والإمارات لبحث الحرب في غزة، ويلتقي الزعماء هناك لبحث الحرب على غزة.

وأوضح أنه سيصل إلى قطر غداً الجمعة لإجراء محادثات مع القادة القطريين بشأن حركة حماس التي أطلقت عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ووصل وزير الخارجية الأميركي إلى تل أبيب اليوم، وكان باستقباله نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، وأدلى خطابه برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

المصدر : وكالات