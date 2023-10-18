إقبال كبير على الشراء.. مطور عقاري: ارتفاع أسعار العقارات 100% خلال 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير خلال العام الجاري، فمنذ مارس الماضي ارتفعت الأسعار 70%، متوقعا أن تصل لـ100% بنهاية 2023.

وأضاف "العسال"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ارتفاع أسعار العقارات بهذا الشكل أصبح تحديا يواجه السوق خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن هذه الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء.

وأكد أن أحد أهم التحديات حاليا هو ارتفاع تكلفة الأرض بشكل كبير بسبب الفوائد المرتفعة على الأقساط، إضافة إلى تسعير بعض الأراضي المطروحة بالدولار، لافتًا إلى أن هذه التحديات ينتج عنه نقص حاد في السيولة للشركات العقارية وإبطاء معدلات تنفيذ المشروعات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن سعر المتر في مشروعات العاصمة الإدارية وصل حاليا لـ 37 ألف جنيه للوحدات السكنية و70 ألف جنيه للفلل.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة عادة تزيد من إقبال المواطنين على الاستثمار بالعقارات نظرا لكونها مخزن آمن للقيمة واستثمار جيد على المدى الطويل، متوقعا انتعاشة كبيرة في حركة البيع خلال الربع الأخير من 2023.

وتابع: "الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة بلغت 7.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2022، بنسبة نمو بلغت 71%".

وأكد أن الساحل الشمالي أصبح واجه استثمارية في الفترة الأخيرة حيث ارتفع الطلب على الشراء في مشروعات الساعة خاصة مع بداية تشغيل مدينة العلمين الجديدة.

وأشار إلى أن الشركة قامت بإنشاء إدارات تختص بدراسة التكاليف لبحث الزيادة في أسعار الوحدات عقب تحرك الخامات، وتتكون إدارة التكاليف من حوالي 5 أشخاص يعملون بشكل يومي وتقوم الشركة ببناء الوحدات التي يتم بيعها بشكل مباشر حتى لا ترتفع أسعار الوحدة عن سعر بيعها، من خلال سرعة التعاقد مع المقاولين وسرعة التنفيذ.

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