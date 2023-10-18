ما حد استخدام الكريدت كارد خلال السفر لمن يملك أكثر من بطاقة لنفس البنك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

حجمت البنوك استخدامات العملاء لأكثر من بطاقة ائتمان "كريدت كارد" صادرة من نفس البنك خارج مصر بعد الضوابط الجديدة الصادرة من البنك المركزي.

وقالت بنوك على مواقعها الإلكترونية، إنه في حال وجود أكثر من بطاقة ائتمانية مع العميل صادرة من نفس البنوك فإن الحد الأقصى الشهري لمجموع الاستخدامات بالعملة الأجنبية لكافة البطاقات الائتمانية لدى العميل هو الحد الأقصى الشهري لأعلى بطاقة بحوزته، وذلك بعد إبلاغ البنك بسفر العميل في حالة استخدامها بالخارج وتقديم المستندات الدالة على ذلك.

كان البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك أمس باتباع ضوابط جديدة بشأن حدود الاستخدامات الدولية لبطاقات الائتمان "الكريدت كارد" خارج وداخل مصر بعد اكتشافه ممارسات سوء استخدام من العملاء.

وفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج سيتم بمجرد تواصل العميل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطاره بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك، وفق ما ذكره البنك المركزي في بيان أمس.

كما قررت البنوك تحجيم الحدود القصوى لاستخدامات بطاقة كريدت كارد في التعاملات الدولية داخل مصر إلى 250 دولار كحد أقصى للشراء من خلال الإنترنت.