"الشعب الجمهوري" يُعلن تأييده الكامل للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال حزب الشعب الجمهوري، إنه يدعم بشكل كامل الموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية، والذي يُعبر عن ضمير الأمة.

وأضاف حزب الشعب، في بيان الأربعاء، أنه يشدد على تضامنه وتأييده لما تضمنه الموقف المصري من المطالبة بإجراءات عاجلة وحاسمة أبرزها:

- الوقف الفوري للعمليات العسكرية واستهداف الفلسطينيين المدنيين.

- سرعة فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإغاثية والإنسانية لغزة.

- إرتكاز حل القضية الفلسطينية على حل الدولتين طبقًا للمرجعيات الدولية.

- رفض تصفية القضية الفلسطينية عسكريًا بدفع الفلسطينيين وتهجيرهم خارج أراضيهم.

- وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة؛ لتجنب التداعيات الخطيرة والجسيمة لهذا العمل على السلم والأمن الدوليين.