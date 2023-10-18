مصر تعلق على تصريح بايدن بشأن إدخال المساعدات إلى غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

قال وزير الخارجية سامح شكري، "تصريح الرئيس بايدن بشأن إدخال المساعدات تطور إيجابي كنا طالبنا به".

وتابع شكري، في حديثه مع قناة العربية/ الحدث، "هدفنا هو الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وسنشرف مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري على دخول المساعدات".

وأضاف شكري، "هناك ضغوط على دول الجوار بشأن التهجير وليس مصر فقط

، كما نرفض التهجير القسري للفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، متابعًا "سيكون للقاهرة دور بكل الملفات ومنها الأسرى والتهدئة ".

وأشار شكري، " إذا تم إصلاح معبر رفح من جهة غزة، سيعبر مزدوجي الجنسية والأجانب ، كما أنّ هناك اتصالات دائمة مع إسرائيل بشأن الأمور الإنسانية والأمنية والتهدئة، كما أنّ هناك تشاور مع بعض عناصر حماس المتاح الحديث معهم".

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة، متابعًا " طالبت اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة".

وتابع بايدن، في مؤتمر صحفي خلال زيارته لإسرائيل، أنّ "هناك إسرائيليون وأمريكيون أخذوا رهائن وارتكبت فظائع شنيعة بحقهم"، متابعًا "لن نقف مكتوفي الأيدي مجددا، وأقول لعائلات الرهائن لستم وحدكم ونعمل على إعادتهم مع شركائنا في المنطقة".

وأشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن إنه ليس هناك أي تبرير للعنف الذي رأيناه في يوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل.

وأضاف بايدن، إن " أولويتنا الرئيسية إعادة الأسرى لدى حركة حماس"، متابعًا " أعرف أنكم تتألمون وتشتاقون لرائحة أحبائكم لكنكم لم تخسروهم للأبد، كما أنّ هناك من أراد أن يكسر إرادتكم لكنه لم ينجح".

وتابع الرئيس الأمريكي: " سنتأكد من توفير ما تحتاجه إسرائيل وسنحافظ على إمدادت القبة الحديدية للحفاظ على أمن إسرائيل"، مؤكدا على أنّ " أولويتنا الرئيسية إعادة الأسرى لدى حركة حماس".