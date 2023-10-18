لا لا للتهجير.. أهالي أسيوط يتظاهرون رفضًا لتهجير الفلسطينيين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي

احتشد المئات من المواطنين في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، بميدان المجذوب في مدينة أسيوط، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، داعمين تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء.

حمل المواطنين أعلام فلسطين ومصر ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني داخل مستشفى المعمداني في غزة، في مجزرة نفذها الاحتلال راح ضحيتها مئات المدنيين من الأطفال والنساء.

ردد المواطنين هتافات "لا لا للتهجير"، و"تسقط تسقط إسرائيل"، و"كتف في كتف مع فلسطين"، و"أول مطلب للجماهير.. طرد سفارة وسحب سفير".