شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات: نصطف خلف الرئيس السيسي ونفوضه من أجل الأمن القومى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى، تقديره للجهود المتواصلة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبيل التهدئة وحقن الدماء الفلسطينية، معلنا تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل القضية الفلسطينية.

وأكد السادات فى تصريحات لـ"الخليج 365" تضامنه الكامل مع كل القرارات التى يتخذها الرئيس السيسى من أجل الأمن القومى المصرى، مضيفا :" القيادة السياسية تبذل جهودًا مضنية من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصرى، ومن ثم نؤيد وندعم كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف المخطط المقيت الذى يستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية؛ فهذا من شأنه يؤدى حتمًا إلى القضاء على القضية الفلسطينية وتصفيتها بكل سهولة".