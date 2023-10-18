شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية: الهدف الإسرائيلى بات واضحا وهو تصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن موقف التنسيقية هو التأكيد على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات للحفاظ على مقدرات الأمن القومى المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأمن القومى المصرى فى قلب الأمن القومى العربى، مؤكدًا أن ما يحدث من مشاهد إبادة وجرائم حرب فى غزة ترتقى لمحاسبة المسؤولين عنها من دولة الاحتلال وسلطته.

وأشار إلى أن إسرائيل تمارس حرب إبادة كاملة ضد الشعب الفلسطينى وقتل النساء والأطفال وآخرهم قصف المستشفى الأهلى المعمدانى بالأمس.

وتابع: "نؤكد إننا نؤيد الرئيس السيسى فى قراراته، وحديث الرئيس بما لا يدع مجالًا للشك يقول أن هناك ضغوطًا دولية تُمارس من أجل تقديم تنازلات لتصفية القضية الفلسطينية".

وأكد أن الرئيس السيسى كان واضحًا بشكل كبير جدًا بتأكيده على رفضه تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى سيناء لتصفية القضية الفلسطينية، كما أن حديث الرئيس باستدعاء قوى الشعب والسياسيين والنخب وكل أطياف المجتمع المصرى لدعم القرار المصرى واجب وطنى على كل مصرى ومصرية.

واستكمل أن المخطط الإسرائيلى أصبح واضحًا جدًا والأمر لا يقتصر على استهداف فصيل أو جماعة معينة فى قطاع غزة، إنما تصفية القضية الفلسطينية من الأساس.