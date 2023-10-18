شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب النواب": السيسي وجه رسالة قوية للعالم بأن مصر لن تتخلى عن أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعث برسالة قوية للعالم كله بأن مصر لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها، وأنه لن يقبل بتهجير الشعب الفلسطيني .

وأكد رئيس لجنة الشباب، في بيان صحفي اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال تهجير سكان قطاع جزء إلى سيناء، وسكان الضفة إلى الأردن، مما يعني أنه لم يعد هناك دولة تسمى فلسطين.

وأوضح، أن مصر دائما في صدارة الدول المدافعة عن فلسطين وقدمت الكثير من التضحيات والدماء، لافتا إلى أن القيادة السياسية تنادي بإعلاء صوت العقل والوقف الفوري للاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال لأن هذا سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة.

وشدد رئيس لجنة الشباب، على أن مصر وقيادتها السياسية وشعبها قادرون على حماية الأمن القومى المصرى، مؤكدا أن جموع الشعب المصرى يقفون خلف القيادة السياسية وخلف قائدنا فأمن مصر خط أحمر ولن نتهاون فيه.