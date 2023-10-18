شكرا لقرائتكم خبر عن هتافات "الشعب يريد إسقاط إسرائيل" ترج محيط نقابة الصحفيين تنديدا بالعدوان على غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردد المتظاهرون فى الوقفة الاحتجاجية التى تنظمها نقابة الصحفيين اليوم، بمشاركة الكاتب الصحفي خالد البلشي وعدد من أعضاء مجلس النقابة، هتافات تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة، حيث تعالت هتافات " الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض، "السفير برة برة فلسطين حرة"، "المقاومة مش إرهاب إسرائيل هي الإرهاب".

وحمل المتظاهرون بالوقفة الاحتجاجية صور ولافتات للأطفال الذين استشهدوا بعد القصف الجوى الغاشم على غزة.

وقد شارك المئات بالوقفة الاحتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، تنديدا بالقصف الغاشم الذى استهدف المستشفى المعمداني بغزة، واسفر عن استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذى أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين، أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونى.