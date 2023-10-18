شكرا لقرائتكم خبر عن عصام هلال: نزول الشعب المصرى للشوارع يعكس تأييدهم للرئيس السيسي فى قراراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن موقف الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع المستشار الألمانى أولاف شولتز، احتوت على رسائل قوية تخص الأمن القومى القومى المصرى والقضية الفلسطينية والمنطقة بالكامل.

وأضاف، خلال تغطية مباشرة لقناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أن مصر أكدت للعالم كله، أن سيناء خط أحمر، وأننا لن نسمح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وأن مصر ستقابل أى تجاوزات برد عنيف، لأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يمثل خطورة على الأمن القومى المصري.

ولفت إلى أن موقف مصر الثابت هو حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، لأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم يقضى على القضية الفلسطينية، وقطاع غزة سيصبح أرض بدون شعب، وهذا هو الغرض من تهجير الفلسطينيين.

وأكد، أن نزول المصريين بوقفات احتجاجية بالشوارع يعكس غضب الشعب المصرى من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، وتأييد لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى وقراراته.